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Вы никогда не упустите сделку, воспользовавшись мощными мобильными платформами компании Xtrade для iOS и Android. Пользуйтесь графиками в режиме реального времени, открывайте и закрывайте позиции и наслаждайтесь полнофункциональными инструментами для торговли! Торгуйте из любого места, в любое время, используя все возможности мобильной платформы.

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Xtrade platforms
Xtrade platforms

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Торгуйте на самых популярных мировых рынках. Получите доступ к торговле в один клик, быстрым сделкам, актуальным рыночным данным, углубленному рыночному анализу и высококлассным торговым инструментам.

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Торгуйте, пребывая в спокойствии

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    Значительные финансовые ресурсы

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    Сегрегированные средства клиентов

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    Быстрый и эффективный вывод средств

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    Регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Республики Кипр (CySEC)Регулируется Международным центром финансовых услуг (IFSC)Регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)

Ультрасовременная технология

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    Торговая платформа нового поколения

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    Дружественный и легко настраиваемый интерфейс в сочетании с быстрой производительностью

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    Лучшие в отрасли инструменты и информация

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    Доступ к счету со множества устройств

Глобальная поддержка

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    Доступ ко всем основным мировым рынкам

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    Местные офисы и обслуживание на территории всего мира

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    Поддержка множества языков, валют и способов оплаты

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    Профессиональная поддержка 24 часа в сутки, 5 дней в неделю

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* Указанный выше курс акций основан на альтернативных обменных курсах.

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Компания Xtrade является признанным лидером в онлайн-торговле, имея за плечами многолетний опыт и ведя деятельность по всему миру. В платформе Xtrade вы найдете все, чтобы стать успешным трейдером.

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